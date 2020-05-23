政Whats噏：民主黨瘀爆　示威標語赤柱變「赤桂」

民主黨(白鴿黨)尋日(22日)中午喺西區警署遊行去到中聯辦示威，抗議中央政府制訂「港版國安法」，竟然出現「錯版 」標語。有眼利嘅網民發現標語上「赤柱變秦城」寫錯為「赤桂變秦城」，簡直「瘀爆」。有「乳鴿」事後仲特別澄清話唔關佢事，仲話要捉鬼添！

事後唔少網民留言揶揄白鴿黨，有網民話示威都寫錯字，笑死人；另一網民叫佢哋入「赤桂」再教育，又反問「赤桂」喺邊度呢？亦有網民提醒白鴿黨做示威前一定要校對所有標語。正所謂，「一子錯，滿盤皆落索」，唔知大家覺得要罰抄幾多次先可以避免犯錯呢？

白鴿黨中委兼東區區議員蘇逸恒今日(23日)喺社交平台回應，發誓話唔係佢打字嘅，叫人快啲認咗佢，又話要捉個同事出嚟，叫嗰個同事罰抄一萬次咁話。

有網友喺蘇逸恒貼文留言，話通常係最早衝出嚟澄清嗰個就係經手人，蘇之後就附上截圖回應，話相信已經搵到「兇手」，話係黨友陳堡明話一開始拎上手真係唔覺有錯，拎耐咗望一望發覺唔對路，之後就道歉，話有同同事講番，之後會再做多少少校對。

白鴿黨尋日示威除咗標語打錯字之外，更加因為參與人數超過30人，遭警方以違反禁聚令、超過8人為由，向在場其中24名遊行人士發出告票。