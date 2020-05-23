屯門青山灣缺登岸設施　海事處被催3年終建議興建

屯門青山灣避風塘常有漁船及遊艇等船隻停靠，惟多年來均有該區市民批評登岸設施不足。海事處及土木工程拓展署日前終向屯門區議會上交文件，建議在青山灣海濱長廊對開海面興建公眾登岸設施，以便利使用者安全上落船隻，工程將由土拓署負責設計及建造。文件指工程方案稍後會刊憲並進行詳細設計，並曾取在今年底或明年初展開工程，但暫未有造價。工程期間會封閉海濱長廊近入口處部分位置作工地，但會維持開放予公眾。

文件指出，由於現時有相當數目的舢舨、漁船、工作船和遊樂船慣常停泊在青山灣海濱長廊對出，惟最靠近該處的公眾登岸設施為防波堤對面的嘉道理碼頭，該碼頭距離三聖邨約550米，對經常攜帶個人物品進出的使用者而言，毫不方便及難以使用。

文件又稱屯門避風塘僅設2處登岸梯級，但卻常有約300艘本地船隻停泊，使用率極高，加上大嶼山北部和其四周水域有多項大型海事工程正在施工，令不少工作船停泊在屯門避風塘。文件亦指部分舢舨因發牌條件所限而不准停泊屯門避風塘，有人或會貪圖便利，上落船隻時冒險攀爬防波堤。而海事處自2017年年初起，已有區內持份者要求增設公眾登岸設施，故處方亦認為有需要建設。