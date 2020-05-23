屯門青山灣缺登岸設施 海事處被催3年終建議興建
2020年05月23日 18:47
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海事處及土木工程拓展署建議在屯門青山灣海濱長廊對開海面興建公眾登岸設施。
屯門青山灣避風塘常有漁船及遊艇等船隻停靠，惟多年來均有該區市民批評登岸設施不足。海事處及土木工程拓展署日前終向屯門區議會上交文件，建議在青山灣海濱長廊對開海面興建公眾登岸設施，以便利使用者安全上落船隻，工程將由土拓署負責設計及建造。文件指工程方案稍後會刊憲並進行詳細設計，並曾取在今年底或明年初展開工程，但暫未有造價。工程期間會封閉海濱長廊近入口處部分位置作工地，但會維持開放予公眾。
文件指出，由於現時有相當數目的舢舨、漁船、工作船和遊樂船慣常停泊在青山灣海濱長廊對出，惟最靠近該處的公眾登岸設施為防波堤對面的嘉道理碼頭，該碼頭距離三聖邨約550米，對經常攜帶個人物品進出的使用者而言，毫不方便及難以使用。
文件又稱屯門避風塘僅設2處登岸梯級，但卻常有約300艘本地船隻停泊，使用率極高，加上大嶼山北部和其四周水域有多項大型海事工程正在施工，令不少工作船停泊在屯門避風塘。文件亦指部分舢舨因發牌條件所限而不准停泊屯門避風塘，有人或會貪圖便利，上落船隻時冒險攀爬防波堤。而海事處自2017年年初起，已有區內持份者要求增設公眾登岸設施，故處方亦認為有需要建設。