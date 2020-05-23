物管業獲政府資助出糧　如財政鬆動或贊助屋苑活動

港府資助僱主出糧的保就業計劃下周一（25日）起接受申請，有屋苑業主希望物管公司收到資助後回饋業主，減輕業主交管理費的經濟壓力，有物管業商會今（23日）表示，資助額必須用作出糧，不能轉交予業主法團，但部分公司或因財政「鬆動咗」而贊助屋苑活動。但保安業商會大歎生意難做，指屋苑合約僅佔保安公司約15%生意，坦言疫情下減少演唱會及展覽，銀行亦關門，生意虧損嚴重，難以回饋。

香港物業管理公司協會會長陳志球表示，保就業計劃列明津貼必須全數用於出糧，加上部分大型上市公司須兼顧股東意見，不能直接把資助額轉交予業主。但他透露，早前有物管公司與業主法團會面，商討會否因財政「鬆動咗」而贊助屋苑舉辦活動，成事與否取決於雙方合作基礎。他指大部分公司不會輕易破壞雙方合作關係，惟若業主法團「本身就想炒間公司」，或不會考慮作任何形式的回饋。

保安業商會主席何啟文則指出，保安公司承接屋苑合約，一般僅佔生意10%至15%，同時會承接政府、展覽、解款或其他私人合約，惟近期演唱會及展覽等盡數取消，銀行及零售等店舖亦關門避疫，業界近大半年生意額大趺約9成，虧損嚴重，即使得到政府資助出糧，相信無力回饋業主法團，難以「拎100蚊資助就回饋100蚊」。不過，部分屋苑合約較多的保安公司可能有討論空間，便由公司及業主自行談判。