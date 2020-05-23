去年到台居留港人近6千　按年上升41%

台灣內政部移民署今(23日)公布去年的移民統計數字，顯示去年到台居留港人達5858人，按年增加逾41%；同期有1474名港人獲台灣定居許可，按年增加超過35%。而在修例風波期間，從去年9月起至今年3月，每月港人居留人數均超過600人，較往年同期多；移民署指出，近年港人到台居留定居有增加趨勢。

根據內政部移民署統計資料顯示，去年香港居民到台居留人數共有5858人，較前年的4148人大幅增加，也是移民署自2016年將港澳居留定居人數分開計算以來，最多人的一年。而去年香港居民到台獲得定居許可的人數也達到1474人，較前年的1090人上升。

根據移民署資料，單單在去年9月便有882名港人到台灣居留，10月更增至1243人，至11月人數始開始回落，但每月赴台居留的港人皆超過600名。今年首4個月赴台居留港人總數達2383，同期獲居住許可的港人人數為474。

根據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人申請到台居留有16種情形，包括直系血親或配偶在台灣設有戶籍、具有專業技術能力，並已取得香港或澳門政府之執業證書、在特殊領域的應用工程技術上有成就，以及在台灣有新台幣600萬元(折合約154.7萬港元)以上的投資等。

法令規定，港人只要在台灣連續居留滿一年，或連續居留滿二年且每年在台灣居住270日以上，便可申請定居許可，取得身份證。