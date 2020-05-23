政Whats噏：荃灣區會報復式削撥款　徐英偉點拆局？

民政事務總署早前削減區議會撥款，惹來主導區議會嘅民主派極大不滿，有部分區議會更出招反擊。荃灣區議會尋日(22日)開會討論今個年度嘅撥款分配，期間有泛民區議員提出修訂動議，透過削減畀當區民政事務處撥款等方式，節省57萬港元撥款，而金額正正同該區早前被民政總署削減嘅款項相同。面對泛民透過削減民政處撥款作報復，睇嚟新上任民政事務局局長嘅徐英偉有排煩喇！

民政總署早前以抗疫為由，削減全港各區區議會的「社區參與撥款」，惹來泛民強烈不滿。其中，被削減金額最高嘅葵青區議會，日前就以削減聘請民政處非公務員合約職員嘅撥款開支作反制；油尖旺區議會社區建設委員會隨後亦通過，暫停所有由民政總署委任嘅分區委員會撥款申請，以作報復。

至於被民政總署削減咗57萬港元「社區參與撥款」嘅荃灣區議會，尋日先開會討論今個年度撥款分配。會議期間，區議員趙恩來提出修訂動議，將原定撥畀「分區委員會」嘅21.8萬港元，同撥畀「公民教育委員會」嘅20萬港元款項削減為零；同時削減原定撥畀當區民政處嘅其中15萬港元撥款，3項修訂合計可以慳返57萬港元，變相可以抵銷民政總署早前削減咗嘅金額。相關修訂動議最終喺15名區議員贊成下獲通過

趙恩來就話分區委員會同公民教育委員會成員主要由民政處委任，認為其組成並唔民主，亦代表唔到居民，而且主要都係搞啲「蛇齋餅糉」活動，所以不如削咗佢哋啲撥款。之不過，兩者加埋只得約42萬港元，所以趙決定將另外嘅15萬港元喺民政處身上開刀；又提到當區民政事務專員葉錦菁喺佢哋討論嘅過程中並冇出聲，估計佢可以本身都預咗會出現呢個情況。

該區區議會主席陳琬琛亦都話葉錦菁喺會上對削撥款冇特別意見，又話了解到即使通過削減撥款，亦唔會影響秘書處嘅人手安排。不過，做過多年區議員嘅陳，就話自己做咗區議員咁耐，都係第一次見區議會咁樣畀民政總署削撥款，仲話若下年度民政削區議會資源，相信屆時區議員嘅反應會更大。

話時話，徐英偉日前先形容過區議會係遊樂場，只要遵守規矩，就能夠玩得好開心。依民泛民區議會跟足程序修訂撥款，唔知徐又有乜嘢招數應對？