「繽FUN星網」即將登場　節目精彩包羅萬有

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。資訊最強的東網APP，即將推出嶄新娛樂消閒資訊平台「繽FUN星網」。除了勁爆的娛樂新聞，最潮的生活資訊，多個精心炮製的精彩節目，匯聚繽紛、有趣內容，配以簡單、清晰易用介面，保證觀眾睇得會心微笑，輕鬆減壓。「繽FUN星網」推出日期將另日通告，詳情請留意東網。

娛樂生活資訊瞬息萬變，「繽FUN星網」備有多個豐富節目，主打有「繽FUN主播系列」，由幾位年輕的繽FUN主播以報道、短劇、專訪等各種模式，為觀眾帶來最新最快的內容。重點推介節目有「繽FUN主播室」，主播以輕鬆搞鬼手法，每日為觀眾呈上娛樂和生活第一手資訊。而「繽FUN劇場」，則會以社會焦點或網上熱話作題材，透過短劇模式，共鳴感爆燈。

「繽FUN星網」內容包羅萬有，自家製《娛場》，專訪藝人，剖析他們的內心世界；《行媽咇》，分享為人母親喜怒哀樂，引發媽媽共鳴；《玩乜》，一個與名人大玩遊戲的綜藝節目，大放笑彈；想知道收藏物品可以去到幾極致？《我儲咗D乜》會一一拆解。「繽FUN星網」更加會搜羅各界人氣KOL影片，讓觀眾隨時隨地緊貼最新潮流。

現有用戶只需在「繽FUN星網」推出後，開啟東網APP，手機畫面便會有彈出式視窗，提醒讀者「東網APP最新版本已經推出」，讀者只要按一下「立即更新」鍵，畫面便會即時轉至「Play 商店」或「App Store」更新介面。之後只要按下「更新」按鈕，便可即時更新東網APP，快捷方便。