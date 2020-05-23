港版國安法：反中亂港金主內地落網　與長毛周永康合照曝光

涉嫌資助「反中亂港」活動、配合外部勢力插手香港事務的伯利茲籍男子李亨利，早前在內地被捕及起訴。官媒周六（23日）公開他與香港立法會前議員梁國雄（長毛），及香港學聯前秘書長周永康的合照。報道指，相片證明亂港分子得到外部金主的資助，亦證明了香港進行國家安全立法已刻不容緩。

《環球時報》報道指出，近日從與李亨利在香港有過接觸的知情人士，獲得他曾與亂港分子勾結的直接證據，分別為他與梁國雄、周永康會面的兩張照片。報道表示，可見李亨利與港獨勢力的關係深入，同時進一步印證他一直通過其美國企業駐華代表的身份，在內地撈金後，再資助上述亂港分子。

李亨利涉資助危害國家安全犯罪活動、插手香港事務，去年11月底被捕，今年4月移交廣州市人民檢察院審查起訴。李的祖父曾在香港經商，部分親人仍在港生活，其父親則在內地工作，而本人也通過在港親屬關係，取得伯利茲國籍。知情人士指，過去30多年間，李亨利表面上是一間美資有限公司合夥人、第一副總裁、在華首席代表，與多名地方官員相識，暗中卻是該公司實際操控者，且常年以公司收入資助反華勢力，是「反中亂港」活動的「金主」。

報道續指，由於國家安全立法在香港的缺失，這種早已明顯構成分裂中國主權領土及危害國家安全的行為，卻無法在香港受法律制裁。雖然李亨利已落網，但這是因為他的「金礦」在內地，令他難逃內地法網，不過對其他境外的港獨「金主」，目前仍然缺乏有效打擊他們的法律。

報道又指，在去年修例風波中，香港眾志黃之鋒、羅冠聰等多名主張自決、甚至是港獨的分子，毫不遮掩地與美國外交官在港會面，密謀干涉中國香港主權之事，亦是香港在國家安全立法長期缺失所致。