港版國安法：《蘋果》公然呼籲港人　去信特朗普插手香港事務

「港版國安法」引起香港各界高度關注。有外號「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英，他旗下的《蘋果日報》即時新聞網站，在今日(24日)凌晨報道，公然呼籲香港人花數分鐘時間，聯署去信美國白宮，促請總統特朗普干預香港事務，反對「港版國安法」，更呼籲全球插手香港事務。

報道中內容更圖文並茂，附上教學及中英兩文的請願信樣式，以及去信的途徑。同時教導港人如何在社交網站開戶，如何引起特朗普的注意，藉此達到反對「港版國安法」的目的。黎智英昨晚(23日)在社交網站Twitter，貼了一張港區全國政協委員，站在「支持國安立法 護航一國兩制」橫額前的照片，發文公然問美國政府，應否把支持訂立「港版國安法」的港區全國政協委員，列入制裁名單？

而被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首的黎智英，雖然近日有多宗官司纏身，但仍不忘繼續「搞搞震」。黎近日在社交網站Twitter開設新帳戶，並以英文發布首則貼子，批評中央利用「港版國安法」打擊香港法治和自由，其後更邀請美國總統特朗普關注情況，稱自己會戰鬥到最後。有學者狠批黎智英公然勾結外國勢力，亦顯示他甘願成為外國走狗；亦有政界人士認為，黎或因近日難以與美國互通款曲，擔心被拋棄而「公開叫救命」。

黎智英在Twitter的首則貼子寫道：「中國以新的《國家安全法》來嚴厲打擊香港的法治和自由，現在是開設Twitter賬（帳）戶的好時機，向全世界證明中共不尊重法律及不應相信中共的事實」。他其後又發文邀請特朗普關注香港情況：「@realDonaldTrump如果你願意，可以成為我們法治和自由的救世主。#與香港並肩」。而黎昨日其中一則貼文則寫道：「在中共的鎮壓下，香港人有兩種選擇：移民或留下來戰鬥。我會戰鬥到最後。香港是我家。我們不害怕。」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，任何國家均有訂立國家安全法，認為黎智英聲稱中央以國安法「打擊」香港的法治和自由屬雙重標準，亦沒有充分理據。他又指，黎特意於外國較為流行的社交平台開設帳戶，加上其貼文特意邀請特朗普關注香港情況，相信目的是增加自身於西方的話語權，亦明顯有勾結外國勢力之嫌。陳續指，香港法治不須美國恩賜，加上不少美國人覺得特朗普打壓當地法治及自由，認為黎此舉十分可笑，亦顯示他甘願成為外國走狗。

「廿三萬監察」發言人王國興指出，黎智英期望特朗普成為香港「救世主」，所用字眼不但肉麻、喪失人格，亦證明他確實具分裂國家及叛國的意圖，批評其舉動與漢奸無異；加上香港現行法例未能及時制止類似通奸賣國的行為，引證中央有必要推行「港版國安法」，以保護國家及香港安全。

王又指，黎的助手Mark Simon曾任美國海軍情報員，與美國關係密切，相信黎或因最近難以與美國互通款曲，擔心被拋棄而被迫「公開叫救命」，亦證明黎對於自己官司纏身，感到心虛及恐慌。黎智英被控合共兩項組織未經批准的集結及三項參與未經批准的集結罪，一旦罪成，最高可判囚五年；而他亦涉及於三年前刑事恐嚇記者案，將於八月十九日開審。