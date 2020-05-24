中學安排內地回港學生特別室上課　至14日潛伏期屆滿

位於黃大仙的樂善堂余近卿中學有700多名學生，校長劉振鴻指，數名初中生放假返回內地仍未回港，回港後要接受14天家居檢疫，為平衡其他學生的憂慮和需要，校方會安排他們轉到特別室上課，小息和放學會與同學分開，直至14日潛伏期屆滿。他與10多名教師及社工會組成危機小組，設立關懷電話，提供情緒支援服務。

復課在即，劉指，校方斥資400萬多港元購買一部紅外線體溫探測機，又將拍卡機和另一部體溫探測機結合，學生拍卡報到同時進行體溫檢測，可儲存相關記錄隨時翻查。他透露早前獲發的防疫資助已用得「七七八八」，亦動用了學校部分儲備。疫情後未必保留阻礙社交的隔板。

該校高中生上課時間表會較初中生提早半小時，避免返學放學及小息時人群聚集，劉承認，要學生做到1米社交距離困難，教師會盡量提醒學生遵守；課室座位已改為單行不並排。他說，因停課關係，期末考試會精簡，上下學期成績比重會由「上四下六」改為「上六下四」，仍未決定是否全數升班，需觀乎學生的成績和操行，但會寬鬆處理。

劉希望中四及中五生半天上課後保持網上教學，進趕教學進度；而因視藝科等學生需處理校本評核，學生可提早兩日申請放學後留校，需自行帶飯或由教師集中處理午膳。