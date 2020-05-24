港版國安法：彭定康牽頭　約200各國政要聯署反對

中國全國人民代表大會將「港版國安法」納入議程後，末代港督彭定康及英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）上周六（23日）發表聯合聲明，發起聯署譴責北京單方面在港引入有關法例，並呼籲多國政府聯合反對這種公然違反《中英聯合聲明》的行為，獲全球23個國家、約200位政壇人物加入聯署，當中包括17名美國國會議員。

聲明指，「港版國安法」是對香港自治、法治及基本自由的全面攻擊，導致「一國兩制」的完整性岌岌可危。香港普遍市民因真正不滿引發示威，而嚴厲的法律只會導致局勢升級，危及香港未來。

聲明續指，若國際社會不信北京會在香港問題上信守承諾，人們就難以在其他事情上相信中國。各國政府必須聯合起來，表明不能容忍這種公然違反《中英聯合聲明》的行為。

除彭定康及聶偉敬外，有份參與聯署的還包括美國參議員魯比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）、眾議員麥戈文（Jim McGovern）及英國前駐美大使曼寧（David Manning）等。來自歐洲議會、德國、加拿大、澳洲及新西蘭等國的多位政壇人物亦有加入聯署。