本土恐怖主義亮警號　李家超：不排除提升恐襲威脅級別

保安局局長李家超今(24日)在官網發表一篇題為「恐怖主義在滋生 支持建立國家安全法律制度和執行機制」的文章。他指，自去年至今已有十多宗涉及爆炸品及危險品的案件，種種迹象顯示本土恐怖主義正在香港滋生，社會大眾必須正視問題，不容許恐怖主義在香港落地生根。

他續指，警方檢獲包括TATP在內的不同炸藥，種類是外國恐襲常用，而襲擊方法亦與外國恐襲手法相似，加上除了炸藥以外，警方亦搜獲了真槍和大量子彈，政府正密切審視情況，不排除會提升恐襲威脅的級別，警方很可能封鎖高風險地點、作高姿態巡邏、在公眾地方作安全檢查，巿民須配合行動，以保障自身及社會安全。

李又指，過去一年香港出現了愈來愈凸顯危害國家安全的風險，香港這個安全城市更亮起了恐怖主義活動的警號，故他作為保安局局長，全力支持全國人大審議有關建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，授權全國人大常委會制定相關法律，認為有效地依法防範和遏止危害國家安全和組織恐怖主義破壞行為和活動，有利香港建立一個安全和穩定的城市，保障市民生命財產，確保香港長遠繁榮穩定。