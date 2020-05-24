港版國安法：張建宗指懲治一小撮港獨分子　無損一國兩制

有關法律懲治的是嚴重危害國家安全的一小撮「港獨」分子和暴力分子。

港版國安法出台勢在必行，政務司司長張建宗今(24日)在網誌提到，香港有憲制責任維護國家主權、安全和發展利益，亦是整個香港社會的共同責任，而香港在維護國家安全方面始終存在漏洞，由於目前面臨的國家安全局勢日趨嚴峻，特區行政立法機關因種種原因難以在可見未來自行完成有關維護國家安全的立法，故港府全力支持人大從國家層面審議有關建立健全香港國家安全法制和執行機制的決定，而決定是合法合憲，既有必要性，亦有迫切性，但強調絕對無損一國兩制。

他補充指，絕大部分香港人遵紀守法，不會參與危害國家安全的行為或活動，根本不會受影響。有關法律懲治的是嚴重危害國家安全的一小撮「港獨」分子和暴力分子，目的是要保護廣大香港市民生命、財產、自由和權利。而政府會繼續實行「港人治港」、高度自治，市民可繼續享有言論、新聞、集會、示威、遊行等自由，也可如常進行國際交流、學術交流和自由營商，守法的市民和海外投資者毋須擔心。

張又批評過去一年，一些背離香港根本利益的人，蓄意嚴重觸碰「一國」原則的重要底線，有人甚至公然鼓吹「港獨」、「民主自決」，出現近乎恐怖主義行徑；有人衝擊中央駐港機構，並乞求外國干預香港事務，更有人揚言要癱瘓特區政府，這些激進主張和違法暴力行為令人極度憂慮，必須正視。

他最後指出，在相關法例通過後，港府將全力配合盡快完成有關立法，履行維護國家安全的職責，確保香港在一國兩制下保持長期繁榮穩定，長治久安。