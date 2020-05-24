港版國安法：梁愛詩稱中央在港設執行機構合理

「港版國安法」立法在即，基本法委員會前副主任梁愛詩今早(24日)在電台節目上表示，去年的修例風波令國家安全走到危險地步。惟本港的法制不完善，亦沒有執行機制維護國家安全。她提到，中央決定從國家層面健全香港關於國家安全的法制，是經過深思熟慮、亦合法合憲，更無違反基本法。人大常委會稍後制訂的法津條文，可以一字不漏在香港實施。她又強調港版國安法只針對如外國勢力及反中亂港的很小部分人。

梁認為，維護國家安全的法例要視乎形勢而更新，不等於基本法第23條完成本地立法後，以後就不會再立法，其中普通法沒有涵蓋的分裂國家及顛覆國家政權罪，特別具迫切性。她相信，即使港版國安法沒有公眾諮詢，特區政府亦會向中央充分反映社會的意見，中央駐港機構亦會向全國人大常委會適時反映。

梁續指，香港的執法機關過去只處理治安問題，在國家安全問題上沒有經驗，因此中央在港設立執行機構是合理。她又指美國亦有類似部門，不明白為何大家如此擔心，並舉例指駐港解放軍在港23年，未曾損害港人權利。至於特區與中央的權力在執行上如何分配，她相信法例會清楚列明，但重申保安局及警方要與內地協商。

梁指出，目前法例條文尚未出爐，社會有憂慮屬正常。惟她強調，一旦國家安全受危害，引起戰爭或叛變，對港衝擊會更大，為了長治久安，她呼籲社會要接受短痛，亦相信立法工作做得穩健，經濟就會恢復。梁提到，2003年版本的基本法23條法律條文已不適用於現時，一旦再推本地立法需重新草擬。她又稱已預料屆時社會有更大反抗，但相信中央有辦法處理。

問及港版國安法的審判權屬於中央抑或本港，梁認為，原則上審判權屬於犯罪地，因此政府去年才有移交逃犯的考慮。至於若市民日後高叫港獨口號，會否觸犯分裂國家及顛覆政權罪，梁則稱要視乎有否鼓吹及煽動元素，難以隨便揣測。她認為港版國安法不會攻擊香港的自治權，更不會打擊法治，重申立法原則列明不能侵害港人的基本自由，亦不牴觸一國兩制。