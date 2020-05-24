港版國安法：陳茂波稱無損港自由　籲投資者毋須過慮

全國人大會議將審議「港版國安法」草案，財政司司長陳茂波今(24日)發表網誌表示，對於有人憂慮「港版國安法」立法，會影響外商在港的投資信心及香港的國際金融中心地位。他認為港版國安法僅針對極少數涉危害國家安全犯罪的人，可避免社會走向極端化和動亂狀態，及維持有利的營商和投資環境，亦不會損害香港的自由度，呼籲投資者毋須過慮。

陳指，目前國際關係日趨複雜，香港身處中美角力之中，若成為國家安全的缺口，被境外力量利用來牽制中國，會令本港發展更顛簸。他又認為動盪不安的社會，亦會動搖外商的投資信心，更強調修例風波以來的暴力衝擊及港獨主張，反而更令投資者擔心本港的政治及社會風險，而「港版國安法」立法，可避免社會走向極端化和動亂狀態，以維持有利的營商和投資環境。

陳強調，中央已明確指出有關立法針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，廣大市民的自由、權利不會受干預，財產安全亦繼續得到保障。至於部分外國商會擔心立法會影響本港自由度，陳重申港府一直鞏固這些優勢，各種外國在港的正常投資和經貿活動，在不會危害國家安全的情況，可繼續進行，又呼籲他們毋須過慮。

陳認為社會安全及政治穩定是成為國際金融中心不可或缺的必要條件，而港版國安法的訂立可提供這方面的保障，同時不會影響正常的人流、物流、信息流和資金流的運行。他又形容，若成為國家安全的缺口，香港的橋樑功能、國際金融中心的地位，將無所立足，亦無從談起。