坪輋跑車意外父傷子亡　死者為家中經濟支柱

粉嶺昨晚（23日）發生翻車意外，男司機傷重死亡，車上父親受傷送院。35歲姓賴死者生前人稱「駿仔」，與家人同住坪輋新村一幢村屋。其舅父「忠哥」表示，「駿仔」為家中經濟支柱，駕駛貨車送菜養家，每日工作14小時，凌晨12點開工，工作至翌日下午4時收工，月入兩萬多元。他與27歲妻子育2仔1女，長子4歲，次子剛2歲，幼女10個月大。昨晚家人為次子慶祝生日，切完蛋糕後，駕車送父親前住附近取物品，豈料發生意外。舅父感慨：「（他）不煙不酒，不出夜街，後生靚仔。」「駿仔」重視健康，他平時收工後，回家練拳，又早睡，目的是強身健體。「駿仔」唯一的嗜好是車，他努力賺錢買車，涉事跑車於5年購買，登記車主為其胞姊，但「駿仔」甚少駕駛該跑車。

意外中受傷的父親，今晨已回家休息，他前額及手腳擦傷。賴父指：「事發時，是回程出番嚟，可能地下濕滑，跌胎所致。」由於全車翻轉，車頂浸於水氹中，賴父無大礙，自行解開安全帶爬出車外，然後走到司機位查看，赫見兒子昏迷，他不停叫醒兒子，又用雙手托住其頭部。賴父大讚兒子孝順，會和他慶祝父親節，他又有愛心，喜歡養狗。家人又指「駿仔」平時駕車好小心，從來沒有發生意外，亦未扣過分，家人對意外感到突然，十分難過。