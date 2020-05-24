海洋公園不入港3大景點執笠有先兆　到訪過夜客連續8年跌

海洋公園出現財困早有迹可尋，公園在香港10大景點的排名榜中早已跌出3甲之列。過夜旅客到訪海洋公園的比例連續8年下跌，其中以內地市場及短途市場的旅客跌幅最大，公園對長途市場旅客的吸引更低，多年不在10大遊覽地方之內。海洋公園回應東網查詢稱，過去8年，本港訪客平均佔公園每年入場人次約40%，公園針對消費能力較高的個人遊市場策略於過去數年成效顯著。

根據旅遊發展局《訪港旅客分析報告》，經訪問出境旅客的調查所得，到訪海洋公園的過夜旅客中，內地旅客由2011年佔23%，持續下跌至2018年的10%；短途市場亦然，到訪海洋公園的旅客由2011年佔15%，下跌至2018年的11%；長途市場的旅客亦由2011年佔8%，跌至2018年的6%，自2015年起未有增長過。

海洋公園在香港10大主要遊覽景點排名中，除2012年打入第3位之外，2013、14年跌落第4位，15年更跌至第5位，16年上升至第4位，但之後重上乏力，18年跌至第6位。反觀迪士尼樂園多年來一直排名2、3位。而香港最受歡迎的景點則是星光大道及太平山頂。

海洋公園回應東網查詢時表示，海外市場方面，公園主要於東南亞及內地的主要客源市場進行推廣，由於長途市場，如來自歐美澳紐旅客到訪公園的比例相對比較低及當地的宣傳推廣費用又相對高，為有效使用公園的有限資源，公園主要透過網絡及與旅發局和當地旅行社合作做針對性的宣傳推廣。

公園針對消費能力較高的個人遊市場策略於過去數年成效顯著，以2018/19年度為例，海洋公園本地訪客總數按年上升14%，公園的個人遊訪客人數更顯著上升近30%。

公園未來會更重視其他元素，例如其獨特的自然環境，包括其山勢和海岸線等，來為本地和外來訪客提供與別不同的更佳體驗。疫情過後，公園亦會與旅遊發展局合作進行不同推廣活動，吸引海外旅客到香港及公園遊覽。