僱主領津貼後續裁員　羅致光：或失保就業二期申領資格

首期「保就業」計劃明(25日)起接受申請，勞工及福利局局長羅致光今(24日)發表網誌提到，第一期計劃推行後會作出調整，再確定第二期的安排，以防止別有用心的人士，透過「保就業」獲利。羅又指有關安排是失業的「防洪」設計之一，目的是促使僱主盡量保持3月份的人手，並會收集強積金受託人提供的資料，若僱主沒有信守承諾，決定裁員，可能會失去申領第二期津貼的資格。

面對全球經濟可能已進入蕭條期，疫情未知何時完結，羅呼籲市民應同舟共濟，以渡過漫長的經濟寒冬。他又指，僱主與僱員是香港經濟中的命運共同體，政府透過「保就業」計劃協助僱主支薪，僱主便要負起企業的社會責任，協助僱員保就業，以達致僱主有「商」、僱員有「糧」的目的。

首期「保就業」計劃要求僱主，於去年12月及今年首三個月的其中一個月，以計算6月至8月的薪酬津貼；僱主在6月至8月領取的津貼，要經薪酬給予員工，否則政府會取回餘額；而6月至8月的受薪人數，不論有薪或無薪，亦不應少於3月份的受聘人數，否則將會罰款。