港版國安法：韓正指勿低估中央決心　立法為治極少數人

主管港澳事務的國務院副總理韓正，周日（24日）早上在北京接見36名港區人大代表，強調中央已經過深思熟慮，不要低估中央對做好今次港版國安法的決心，以保持香港「一國兩制」運作。代表之一吳秋北表示，韓正強調透過人大常委會立法的決定慎重，法例與基本法23條並行不悖，重申法治是香港核心價值。

會面大約1個多小時，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍，以及中聯辦主任駱惠寧等都有出席。吳秋北又引述韓正指，中央當年授權香港就基本法23條自行立法，充分說明中央相信香港，但不代表中央權責喪失，亦不影響中央繼續負責維持國家安全。另一港區人大代表吳亮星亦引述韓正指，立法只是要治理極少數人，目的是要維護香港長治久安，保障投資者。

韓正在會上提出對港區人大代表的3點希望，包括希望他們回港後，能用香港人的語言，宣傳和解讀好港版國安法的立法，做好安定人心的作用；又希望人大代表能支持特首和特區政府依法施政，解決深層次矛盾，中央會堅決支持特區政府解決有關問題。此外，亦希望人大能做好疫情防控的工作。