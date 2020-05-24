港版國安法：政界組團設街站集簽名撐立法

全國人大常委會將審議「港版國安法」，將包括顛覆國家政權在內的4種行為列為罪行。多名建制派議員、政協及人大常委，聯同社會人士成立「香港撐國安法聯合陣線」，支持人大常委會通過「港版國安法」。團體於全港各區開設多個街站，收集市民簽名，並於今早(24日)舉行記者會，為簽名活動進行啟動禮。

議員李慧琼指，該團體有13名發起人及2053名召集人，當中有部分成員現時正身處北京，參與審議「港版國安法」的工作。另外，團體至今已獲得多個政黨、政團等多達787個組織支持。李又呼籲市民支持今次簽名活動，又提到其網上簽名行動已於昨晚(23日)經已展開，目前已收集到2萬個簽名。

金融服務界議員張華峰強調，每個國家都有就國家安全問題立法，形容是每個國家重要的一環，又指本港遲遲未有就《基本法》第23條立法，因此出現過去的動亂。他又提到，有人擔心訂立國安法會對市場有影響，但相信其對股市及樓市的影響僅屬短暫。

議員麥美娟則指出，許多市民支持全國人大的決定，甚至希望盡快落實「港版國安法」。她指出，站在勞工、基層角度，過去一年的暴力示威活動對香港經濟造成重創，並嚴重打擊本港的就業情況，令許多「打工仔」失業，認為立法有助回復社會穩定。