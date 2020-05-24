寮屋戶天花遭颱風吹走僅賠$8000　以帆布遮頂心慌慌

夏季颱風季節臨近，劏房、天台屋等基層居所住戶首當其衝。有團體今(24日)公布有關風災對住在不適切居所的調查，發現有76%的受訪者曾受颱風影響，當中出現屋頂飛脫、天花下塌等，更有居住寮屋的街坊整個天花被吹走只獲社會福利署賠8000港元，現僅能以帆布代替。團體希望政府把不適切居所，如低窪與近岸地區列入風災高危地區，並改善支援服務。

香港聖公會麥理浩夫人中心與香港賽馬會災難防護應變教研中心於去年5月至7月期間，以上門形式訪問了104位居住在不適切居所住房，主要以天台屋、劏房、板間房。受訪者主要是劏房戶，大多居住在不適切居所近4年以上。

當中76%受訪者住所曾受颱風破壞，其中有55.8%出現單位滲水、16.3%人有水浸、15.4%人有家具曾被浸濕，近10%受訪者的居所曾出現天花塌下，甚至有6%居所出現屋頂飛脫等。另外，亦有24%人表示居所大廈的天花或牆身破裂、19.2%人指水渠淤塞等，以至有約10%人因居所受破壞而需要搬家。

在城門水塘居於寮屋劏房5年的程女士指，前年颱風「山竹」來襲，屋頂飛脫，傢俬全部濕透，只獲社署派發8000港元，不足維修天台，現只是用帆布建立臨時屋頂，每日都提心吊膽。而葵涌街坊賴先生與家人住在青山公路120呎的唐樓閣樓4年半，去年8號風球時家中石屎連天花剝落、鋁窗整個飛脫，「到第二朝都係不停裝水」。業主3個月後才維修，社工說可有幾千港元的搬遷津貼，但由於市面租金太高，加上已等候公屋5至6年仍未能上樓，現時黃雨下屋頂會有滲漏，非常擔心，「長期落雨肯定會冧」。

香港聖公會麥理浩夫人中心高級服務協調主任陳清華指，風災在港普遍，很多人會因而忽略、低估其嚴重性。團體希望政府在政策與社區層面作改善，包括把舊樓中的不適切居所，如低窪與近岸地區同樣列入風災高危地區，建立完善災前災後支援，亦建議政府把「鄰舍層面社會發展計劃」中，協助寮屋居民放置沙包等推廣至舊樓劏房居民，甚至成立「防災支援小隊」；完善現時災後支援制度，包括求助熱線、批發金額指標等。另外，政府亦應加強教育，推廣在日本、台灣等地已採用的「防災社區網絡」，組織社區網絡以支援社區。