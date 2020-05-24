港版國安法：學者指有迹可尋　三宗罪引中央出手救港

香港近年出現港獨及恐怖主義抬頭、黑暴四出破壞的動亂，社會上下民不聊生，「港版國安法」勢在必行，實在有迹可尋。有學者指香港出現了「三宗罪」令到中央政府不得不出手撥亂反正，分別是「分裂國家」、「勾結外國勢力」及「恐襲級示威」，而香港現行法例已無法阻止到這些分裂國家的暴亂行為發生，導致香港經濟民生慘淡，中央政府再不出手止暴制亂，香港勢必淪陷。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強分析，指本港的港獨主義抬頭，先有「港獨」分子梁頌恆和游蕙禎在2016年宣誓就任立法會議員時，以「支那」字眼辱華，並展示港獨標語；而非法社團的香港民族黨更主張港獨及民族自決，民族黨前召集人陳浩天更到外國宣傳港獨。最離譜的是作為港大法律學院副教授、「佔中三子」之一的戴耀廷，2018年到台灣演講時串謀台獨派，發表「香港可以成為獨立國家」的言論，引起中國震怒。

港獨主義抬頭後，黑暴隨之而來，去年反動分子借由反修例風波，發動持續一年的多場主張港獨的暴動，不但於去年7月1日攻入立法會，損毀區徽及掛上英旗，明目張膽宣傳港獨，其後更四出燒五星旗、圍攻中央駐港機構。陳指此一連串的暴亂嚴重挑戰中共政權底線及國民的尊嚴，並批評戴耀廷作為知識分子，是造成港獨抬頭的關鍵一員，而任何一個國家，都不能接受分裂國土的行為。

至於第二宗罪就是配合港獨而來的勾結外國勢力，一眾港獨派藉反修例風波，多次呼籲外國出手干預香港事務，先有流亡海外的本土民主前線前召集人黃台仰及去年七一進入立法會的示威者梁繼平，串謀外國勢力抹黑香港及詆毀中國，香港眾志秘書長黃之鋒更多次與外國官員會面，邀請外國插手香港事務，甚至制裁中國及香港。陳批評此等港獨分子與外國力量合流叫囂，是反中亂港的佼佼者。

而第三宗罪「恐襲級示威」更是直接導致社會民不聊生的關鍵，亦是中央政府不得不盡快出手的成因。陳指香港過一年，出現史無前例的黑暴，反動分子四出破壞，以恐襲級的手段破壞公共交通工具、燒商舖，動輒對政見立場不同的市民拳打腳踢，甚至放火燒人，去年11月馬鞍山有男子被人淋易燃液體造成全身燒傷就是經典例子。而最近黑暴的恐襲手段更不斷升級，製作汽油彈及炸彈，甚至有多個「軍火庫」藏在社區，直接威脅市民人身安全。

陳指上述3宗罪的發生，令香港早已有「攬炒」迹象，市民缺乏人身安全保障，只要公開政見，就會受到黑暴分子襲擊；在港的中資機構多次受到破壞，令香港經濟地位岌岌可危。他指「港版國安法」的推行正正要拯救香港於水深火熱，否則香港的經濟及民生只會淪為一潭死水，再無法掀起漣漪，亦勢將失去國際金融地位。