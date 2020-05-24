網民熱話：等紅燈唔耐煩？　綿羊仔將軍澳剷行人路走捷徑

不少人認為揸電單車的優勢就是可隨時攝位，免受塞車之苦，不過有時電單車手的行徑，卻令人目瞪口呆。今日(24日)網上就流傳一段車Cam片，一架綿羊仔在交通燈位亮起紅燈時，疑貪方便，突然剷上行人路駛往對行線，行徑令網民看得傻眼，諷刺司機：「係咪當自己揸單車」。

現場是將軍澳坑口銀澳路，網民Keith Lee將片段上載Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。片段開始，該架綿羊仔駛至交通燈位前，正當大家都停車等候轉燈，綿羊仔司機卻懶理現場人來人往，突然向右緩緩駛上行人路，行駛近50米才駛出行人路，從對行線離開。

不少網民直指離譜，「依家啲人揸車亂咁舞都得？」「係咪當自己揸單車」，不過有人隨即回應：「個世界好亂，踩單車嗰啲又當自己揸電單車！」有人建議目擊網民1823舉報：「唔係放過佢呀？」

網民有話說

匡伯：其實踩單車上行人路都係犯法嘅

Ian Ian Li：雙腳離地fingfing吓，佢應該當自己飄緊

Anki Yuen：衝燈，剷上行路...危駕啦啩

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