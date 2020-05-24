港版國安法：梁美芬批黑暴搞亂香港　學者籲問題嚴重

全國人大會議議程加入全新的「港版國安法」，並將會於下周四(28號)表決。身兼基本法委員會委員的議員梁美芬出席論壇節目時稱，過去社會上出現不少黑暴行為，中央政府為保證香港安寧而需要推行「港版國安法」，形容「短痛先可以長治久安」，否則香港將走向萬劫不復。

梁美芬發言時稱，過去有不少議員帶頭及公然讓外國干預香港事務。她點名批評美國國務卿蓬佩奧多番就香港事務「抽水」以獲取政治利益。梁又批評反對派議員多番阻撓《國歌條例草案》的本地立法程序，以及「妖魔化」和不珍惜《基本法》第23條立法的機會。梁指出，香港社會並非風平浪靜，反而面對騷亂、港獨、自決及恐怖主義抬頭，中央政府再三研判下才決定推出「港版國安法」保社會安寧。

珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻批評，港府至今仍未願意就23條立法，若港府「一早立法」可免除現階段的麻煩。陳又指，去年社會開始發生動亂，加上本地恐怖主義及中美矛盾，香港面臨的國家安全問題十分嚴重。陳又稱「港版國安法」並非針對個人，而是為解決有組織規劃、意圖顛覆政府的團體。