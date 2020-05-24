港版國安法︰王毅強調香港事務是內政　不容外國干涉

中國外長王毅周日（24日）在北京舉行記者會，有英媒記者提問，中國決定推動港版國安法，可能導致美國採取報復措施，包括取消香港特殊貿易地位，中方是否擔心因此損害香港作為全球金融中心的地位。王毅回應指，中央主管部門已清晰地表明立場，香港事務是中國內政，不容任何外國干涉，這是國際關係基本準則，各國都應予以遵守。

王毅指，維護國家安全是中央事權，中央通過基本法第23條授權香港自行立法，並不影響中央根據實際情況和需要，繼續建構維護國家安全的法律制度和執行機制，中央對所有地方行政區域的國家安全負有最大和最終責任。

他又指，自去年6月修例風波以來，「港獨」組織和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力深度非法干預香港事務，對中國的國家安全造成嚴重危害，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，是刻不容緩及勢在必行。

王毅強調，全國人大的決定是針對極少數嚴重危害國家安全的行為，並不影響香港的高度自治，不影響香港居民權利和自由，也不影響外國投資者在港的正當權益；在通過有關決定及啟動立法程序後，香港將有更加完備的法律體系、社會秩序，更好的法治和營商環境，有利於維護「一國兩制」，維護香港的金融、貿易和航運中心地位。他相信所有希望香港長治久安、「一國兩制」行穩致遠的朋友都會對此予以理解和支持。