港版國安法：警員便利店取走樽裝水未即時付款　警指已付清

銅鑼灣街頭今日(24日)再次演變成戰場，警方多次施放催淚彈，網上流傳片段，顯示有警員今日下午疑因被催淚煙熏眼，進入銅鑼灣一間便利店取走一支樽裝水，然後稱「轉頭」、「轉頭我爭你」，引起網民熱烈討論。警方澄清，警方已向店舖付清相關樽裝飲品的費用。

據悉，有關便利店位於波斯富街及駱克道交界，片段顯示，有聲音稱「好嗅、好嗅」，相信是現場傳來催淚煙的氣味，此時，有多名防暴警員行近，其中一人進入便利店，並從凍櫃取走一支樽裝水，相信用作洗眼，然後說「轉頭」、「轉頭我爭你」，之後離開。

有網民稱「犯法就係犯法 一定要負責」；另有網民表示：「想問下所有偷竊行為，係咪之後有返去畀錢，都不需拘捕？」警方在facebook回應指，對於上流傳一段影片顯示，一名警員在銅鑼灣一帶執法期間，曾經進入附近一間便利店取走一樽飲品後離開，過程間沒有付款。警方澄清，警方已經向店舖付清相關樽裝飲品的費用。據悉，是由一名便衣警員代其同袍付款。