港版國安法：大律師稱法例是尚方寶劍　無阻言論及集會自由

全國人大授權人大常委會訂立「港版國安法」，有市民關注是否會影響言論自由及集會自由。執業大律師龔靜儀指「港版國安法」主要針對港獨及外國亂港勢力，並不會影響市民的遊行示威自由。她又形容「港版國安法」是「尚方寶劍」，為震懾亂港分子保護社會安寧而訂立，預料相關法例不會經常使用。

龔靜儀認為該法例不會影響市民的遊行示威及言論自由，指該法例為針對港獨、有顛覆國家政權目的及外國亂港勢力而訂立，形容是「不常用的尚方寶劍」，旨在保護社會安寧、提供震懾作用。龔指現時疫情尚未結束黑暴已重臨，雖然港府有責任就《基本法》第23條立法，但事實上港府無能為力，而中央則出手相助，訂立「港版國安法」，讓香港在社會穩定的情況下重振經濟。她又指澳門早已訂立第23條，但至今從未引用過。

至於例如市民叫「特首下台」，或者參與六四集會，會否牴觸「港版國安法」？龔表示高呼「特首下台」只屬「小小事」，只要並無觸碰包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國勢力干預等4大範疇，言論自由將得以保障。龔又預料市民可繼續參與六四集會的悼念活動，負責組織集會的支聯會如「洗心革面」，沒有觸碰4大範疇亦可「留低」。