成功為業界爭取抗疫資助　張華峰捐出補貼共度時艱

一場突如其來的新冠肺炎疫情，重創香港經濟，各行各業均身受其苦，金融服務業也不例外。經民聯金融服務界議員張華峰指，金融證券業長期面對很大困難，但甚少向外界尋求援助，令大眾誤以為業界影響甚小，而首輪防疫抗疾基金，業界也沒有受惠。他關注4萬4千名持牌人士及800間港交所持牌機構的生計，最終成功為業界爭取權益，更帶頭捐出補貼與市民共度時艱，未來亦會為業界爭取更多資助，期望政府的援助可惠及金融服務業界的其他經營者。

張華峰早前聯同經民聯其他議員約見政務司司長，及聯同業界向特首親自陳情，希望理解該行業苦況，並成功爭取在第2輪防疫抗疫基金中支援金融服務業界，包括向全行逾4萬4千名持牌人士，每人提供2000港元的特別資助，及向800間港交所參與者的持牌中小機構，每家發放5萬港元的特別補助金，

張指出，疫情下經營環境非常嚴峻，業界急需這筆及時雨資助，共渡難關，也可增加業界對抗逆境的信心，待疫情過後，期望能與社會重新出發，再見彩虹。

此外，張更將自己公司獲得的5萬港元資助全數捐出，與市民共度時艱，幫助有需要社群，如長者等對抗疫情。如有下一輪防疫抗疫基金，他期望政府可以擴大對4萬4千名持牌人士的補助，同時希望有關援助可全面涵蓋金融市場，將資產管理與基金公司等納入5萬港元的補助金範圍。