從事金融服務業50年　張華峰深明業界困難和訴求

經民聯金融服務界議員張華峰於1971年畢業後，隨即加入金融服務業界，他在證券公司任職10年，當時還沒有電子行情機，所有股價與交易情況都由人手寫在黑板上，他做過「寫黑板」工作，亦做過交收股票、出市代表等。10年時間，他覺得金融業極具挑戰性，符合自己的性格和專長，於是由一名普通打工仔變成創業者，開創屬於自己的事業。從事金融服務行業50年，見證香港金融發展起伏，又深明業內的困難和訴求，於是毅然加入議會，為業界發聲。

1980年，張華峰用多年積蓄買下一個證券行的經營牌照，成立恒豐證券有限公司。他憶述指，偏偏那年碰上石油危機，加上國家決定收回香港，引發股市大波動，公司營運相當困難。至1986年交易所合併，引進國內大企業來港上市，市場逐漸活躍，成交量大增，公司發展迅速，由一個經紀牌照發展到八個牌照，包括證券、期貨和黃金買賣，當時是最光輝的時刻。

張在金融服務界整整打拚50年，與業界共度風浪，見證本港股票市場的變遷，見證香港聯合交易所的成立，由一個區域性的交易所，蛻變成為國際金融中心，國際大行亦紛紛加入競爭，他亦為國內改革開放，引資搭橋作出巨大貢獻。他認為，香港有今日成績，中小型經紀行實在功不可沒，然而，隨着時代變遷，中小型經紀行經營環境愈來愈困難，生存空間受到嚴重壓迫。

張華峰眼見證監條例愈來愈嚴格，對小經紀的不合理對待亦愈趨嚴重，他指證監會完全不了解小經紀的運作程序，有時因不熟悉規則「踩界」，證監便予以譴責、罰款甚至停牌，他認為這不是監管者應有的態度，而是有責任輔助經紀行達致要求，例如增加解釋條例及僱員培訓等，故他於2012年毅然加入議會。

張任內一直為業界發聲，期望爭取合理權益，改善經營環境，並成功爭取證監會連續寬免牌照年費8年；向港交所爭取證券行20部股票機，豁免考試可有限度取回俗稱「九號牌」的資產管理牌照，證券行倒閉客戶賠償保額擴展至50萬港元，與銀行看齊，大大提高證券商的信用度，直接令業界受惠。