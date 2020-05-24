張華峰囑年輕人摒棄攬炒　把握內地發展機遇

面對現時社會撕裂、經濟的不景氣，經民聯金融服務界議員張華峰認為，年輕一代沒有經歷過苦難，過往獅子山下的拚搏精神已變得印象模糊，只淪為一句口號，他們忽視社會未來發展，生活在理想之中，錯誤理解個人的民主自由，可凌駕法律及社會大眾的權益，不惜做出違法事件，任意破壞社會穩定繁榮。對此，他呼籲年輕人珍惜眼前，鼓勵他們投身金融業，並推動改革業界經營模式，發展多元化金融市場，着重培訓金融科技人才，把握內地發展機遇。

張華峰說：「我們經常唱《獅子山下》名曲，勉勵年輕人要腳踏實地去拚搏，可惜他們體會不到」，因為沒有經歷過那個時代，故獅子山精神對他們而言，只是一個虛幻的形容詞。他解釋，獅子山精神的真正用意，就是不做破壞社會的行為，惟年輕一代不斷做出「攬炒」行為，將個人人權及自由完全凌駕於法律，無視社會大眾權益，他希望年輕人能夠自我反省，明白只有香港社會穩定，才能吸引海外投資者來港投資，持續不斷發展經濟，若是有任何不滿，應以和平方式表達訴求，而非訴諸武力、破壞社會安寧。

他指出，年輕人是社會的棟樑，他們有衝勁、有創意，而香港已成為國際金融中心，不可再單靠傳統買賣股票的佣金，來維持金融業界生計，要大力改革經營模式，投放更多資源，將產品擴展至其他範疇，充分發展其他金融產品，特別是金融科技方面，加強培訓這方面人才，要加強發展資產管理，期權期貨等金融衍生產品及債券市場。

他又指，年輕人對內地缺乏認知、不了解國家發展，希望政府多帶年輕人到內地考察，讓他們了解內地政策，把握內地金融發展機遇，憑年輕人創意及衝勁，帶領本港金融業界進入大灣區市場，創造新方向。