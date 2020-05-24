張華峰維護業界權益　平衡監管扶助券商　推動經濟創就業

隨着1986年4大交易所合併成香港聯合交易所，並於2000年正式上市，經民聯金融服務界議員張華峰指，本港金融業介面對多方面困難，包括取消最低佣金制度導致的零佣金競爭、內地及國際企業來港上市、證監會對中小型經紀行的嚴格管制等，再到近來的中美貿易談判、反修例事件及新冠肺炎疫情打擊，業界陷入嚴重困境。張華峰一直關注業界發展，為業界爭取權益，他促請證監會放寬中小型經紀行監管制度，政府增加資源培訓金融專才，並帶領業界進軍粵港澳大灣區市場。

張華峰表示，聯合交易所上市後，政府隨即取消最低佣金制度，導致佣金大幅度下降，繼而出現零佣金的惡性競爭，對單靠佣金收入的經紀造成很大衝擊。同時，改革開放後不少內地大企業紛紛來港上市，中資企業積極參與證券市場的運作，加上國際大戶的參與，對本地經紀構成嚴重衝擊和壓力。

此外，證監會對中小型經紀行的嚴格管制亦對業界造成嚴重打擊，張表示，現時政府用國際規格監管本地中小型經紀行，他們需支付高昂的營運成本，他明白監管專業人士的操守是必要的，但監管須適當，過分監管只會造成業界困擾，阻礙自由發展；而最近又收緊孖展融資指引，令業界失去商業自主性，經營空間進一步收窄。

至近年，本港金融市場再受中美貿易談判、反修例事件及疫情3方面夾擊，投資前景不明，市場極為波動，小投資者卻步，大多客戶偏向保留現金，直接影響中小型經紀行業務。張促請政府投放更多資源，創造良好投資環境，如改善監管制度，甚至為中小型經紀行訂立一套監管制度，給予多些空間中小型券商發展，並期望政府增加資源加強培訓金融專才，特別在金融科技、互聯網等領域，讓中小型券商在艱難環境自強不息。

隨內地金融市場的高速發展，特別是粵港澳大灣區，張華峰希望政府可與內地加強溝通，加大互聯互通產品內容方面合作，促成ETF(交易所買賣基金)和債券通「南向通」，容許來港第二上市的中概股早日納入互聯互通買賣名單，建立以離岸人民幣結算交易的金融市場，發展大灣區市場，讓中小型經紀行在大灣區設立辦事處，並設立機制讓中小型經紀行參與小投資者沽空，推動綠色債券，令本港的金融市場配合內地發展需要的同時，也能更多元化發展。

香港回歸近23年，經濟發展迅速，高樓大廈林立，張感嘆，香港成為國際金融中心、國際大都會，這一切都是來之不易的，是靠大家一起努力創造出來，而他作為金融服務界議員，對行業營運上的困難有深入了解、對監管條例相當熟悉，對業界選民有承擔，對社會有貢獻，未來亦會繼續推動經濟發展，冀政府創造更多就業機會，並鼓勵年輕人參與社會各項建設，加強年輕人對香港和國家的歸屬感，繼續保持香港經濟繁榮和穩定。