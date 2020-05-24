政Whats噏：客源不斷萎縮　海洋公園高層力有不逮

海洋公園(公園)客源不斷萎縮，其中以內地同短途市場嘅旅客跌幅最大，公園對長途市場旅客嘅吸引力仲低，多年來不10大遊覽地方之內。有議員曾將公園嘅客源不足問題歸咎於修例風波同疫情影響，但事實上過夜旅客到訪公園嘅比例連續八年下跌。旅遊界議員姚思榮直言公園高層「冇得卸膊」、責無旁貸！佢仲話公園遲遲未有重新定位先至係財困主因，修例風波只不過係「加速」財困，而管理層就明顯力有不逮啦！

根據旅遊發展局嘅《訪港旅客分析報告》，到訪海洋公園嘅過夜旅客、短途市場及長途市場旅客都持續下跌。公園表示海外市場方面，主要係對東南亞同內地呢兩個主要客源市場進行推廣，由於長途市場旅客到訪公園嘅比例相對低，當地嘅宣傳推廣費用又相對高，為求有限資源都得到有效運用，公園主要透過網絡與旅發局同當地旅行社合作，做針對性嘅宣傳推廣。

姚思榮就話其實香港喺2017至18年度入境旅客創新高，但公園就反而係咁蝕錢，每年為咗償還龐大嘅債務，難以達致收支平衡。佢又話公園一直都蝕錢，而修例風波同疫情只不過係「加速」咗公園步向倒閉嘅邊緣，並非主因囉！姚話主因係公園管理層未有考慮周邊競爭而將公園重新定位，冇晒創意同新設施，又何來旅客呢？

況且內地近年來，亦有唔少同公園定位相似嘅遊樂設施落成，姚話公園喺內地旅客心目中早已由「首選變次選」。佢話公園高層責無旁貸，批評高層遲遲未有將公園重新定位，導致同周邊地區比較，競爭力日衰，依家轉變已經太遲啦！姚話高層又未至於「不思進取」嘅，但「力有不逮」就走唔甩啦。

咁公園未來嘅定位應該係點呢？姚就建議公園同政府協商，加強宣傳教育同保育動物，又建議將部分殘舊或者少人玩嘅舊式機動遊戲拆除，以節省維修費用。佢又話公園有獨特嘅山勢同海景，應該加以利用推出包括探險、歷奇等與眾不同嘅設施以吸引新客源；亦可以喺周邊設立大型商場吸引新嘅投資者。姚又話公園落成咗咁多年，係唔少香港人嘅回憶，但若果每年都要港人「填氹」，都唔係辦法囉！至於公園能否得到撥款「續命」，就要視乎立法會財委會今個禮拜嘅決定喇。