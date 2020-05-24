政Whats噏：泛民抵制？司法任命建議委員會全員建制派

立法會內務委員會(內會)選主席風波沒完沒了，以為搞足大半年，選到主席之後就會平息。點知班非建制派唔承認個會同埋內會主席李慧琼嘅身份，更加唔承認內成立嘅小組或法案委員會。其中資深司法任命建議小組委員會公布咗委員名單，截至尋日(23日)，加入小組委員會嘅10位議員清一色都係建制派，唔通班非建制派想抵制晒喺內會成立嘅小組同法案委員會？不過有建制派議員就閙啲非建制派不負責任，白逗人工！

今次依個小組委員會係審議司法任命建議，理論上就冇乜爭議，泛民當中有部分議員都係大律師同埋律師身份，但竟然連佢哋都唔加入。有泛民議員就話唔承認李慧琼嘅主席身份，同埋怕畀人覺得會承認咗非法會議，所以就索性唔加入喺依一兩星期由內會成立嘅小組同法案委員會喇。

小組委員會嘅委員、地產及建造界議員石禮謙就話冇辦法喇，希望泛民議員可以加入小組委員會，認為既然泛民唔肯接受內會主席選舉結果，又點會肯接受內會生出嚟嘅「子子孫孫」呢。另一位委員葛珮帆就批評，泛民議員做法不負責任，佢認為李慧琼係合法合理嘅內會主席，形容泛民依家「死唔認數」同撒賴。佢仲批評，泛民明顯唔想開會同做嘢，連一啲一直以來關心嘅議案都唔理，但糧又照出喎！