全球暖化如不改善　「山竹」風暴或每10年襲港一次

全球暖化加劇，本港將面臨更多極端天氣的威脅。綠色和平參考香港天文台研究估算，若全球溫室氣體排放趨勢不變，到本世紀中，類似超強颱風「山竹」引起的風暴潮，可能每10年就會侵襲本港一次，淹沒達28平方公里面積土地，相等於147個維園。綠色和平促請政府落實減少溫室氣體排放政策，並居安思危，加強基建防洪防災能力。

2018年超強颱風「山竹」襲港時觸目驚心的景象，至今仍歷歷在目。綠色和平參考香港天文台兩項研究預測，若溫室氣體排放趨勢不變，2051至2060年香港的平均海平面高度，或較1986至2005年平均上升近0.6米；而在相若的海平面升幅下，颱風在維港帶來的十年一遇風暴潮最高水位可達3.8米，接近山竹襲港時的紀錄。

山竹襲港時維港最高潮位達3.88米，其餘位處各區的4個潮汐站甚至錄得更高潮位。綠色和平據此推斷，香港沿海地勢在4米或以下的地方，到本世紀中較容易受十年一遇、類似山竹紀錄的風暴潮影響，從而評估受威脅的範圍、面積和人口。

評估結果顯示，到本世紀中類似山竹引起的風暴潮，海水入侵範圍達28平方公里，涉及近10萬人。其中香港西北面將成為重災區，元朗和北區共佔受威脅總面積接近74%（約20平方公里），約6萬人面對風險。

綠色和平資深項目主任楊凱珊指出，氣候危機加劇，平均海平面進一步升高，至本世紀中類似山竹引發的風暴潮可能更頻密地出現，各區最高潮位可達山竹襲港時紀錄，嚴重威脅市民安危。政府必須居安思危，為應對危機做好準備。