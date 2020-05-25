工程界設計「港版火神山」　日均建16間隔離病房

公立醫院隔離病床不足，有工程業界設計一款組裝合成的負壓隔離病房，若以一幢4層計算，約6公頃的地方大約可以放置2000個組合隔離病房，猶如「港版火神山」，標準相等於公立醫院一線病房水平，業界指最快可一日建造16個病房，希望可以為日後疫情作好準備，紓緩病床壓力。

曾在沙士時負責設計與建造負壓病房的英國醫療工程學會香港分會主席源栢樑，與另外3名工程師設計一間組裝合成的高效隔離病房，病房以鋁建成，約1.5個貨櫃大小，如現時隔離病房一樣，分為前室與病房，病房內有廁所，採用兩自動門把兩房分隔，並以聯鎖控制通風系統，利用電腦程式自動調節兩房內的氣壓，可長期處於負壓狀態，病房的空氣其後會透過高效能粒子過濾器排出，另設有紫外光燈箱，可在不用接觸的情況下傳遞食物或藥物。

源表示，2月受武漢火神山醫院啟發而開展項目，他指由從設計到完工用了3個月的時間，近8成工序在內地廠房製作，業界預計最快可一日建造16個病房。是次項目由多個業界以象徵式港幣一元收費進行，但預期一個病房造價約百多萬。有份參與這項目的金門機電工程有限公司高級項目經理謝頴峯指，現時的大嶼山竹篙灣的110間檢疫中心亦是採用組合屋方式興建，可短時間變成隔離病床，若將來有第二波疫情爆發，可以短時間改裝。