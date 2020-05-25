東方日報A1：反港版國安法首混戰　數千暴徒打砸燒

「港版國安法」立法如箭在弦，示威者趁新法例生效前上街頑抗，數千人昨日下午在銅鑼灣及灣仔一帶連番縱火及用雜物堵路，戰線更伸延至維園對出的遊艇會一帶，試圖打游擊戰來分散警力。為應對示威者的暴力破壞，警方昨在港島一帶派出約三千警力嚴密布防，出動水炮車及發射多發催淚彈驅散，最少有一百八十人被捕，包括人民力量副主席譚得志（快必）、中西區區議員葉錦龍以及沙田區區議員李志宏；另有十人於昨日的示威中送院，當中一人危殆。

因應政府計劃後日（27日）將《國歌條例草案》提交立法會大會恢復二讀辯論，網民原本號召昨午在銅鑼灣一帶舉行反國歌法遊行，但遊行未獲警方發出不反對通知書。適逢日前爆出內地將為本港制訂「港版國安法」，以打擊分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以及外部勢力干預香港事務等嚴重危害國家安全行為，致昨日遊行的焦點轉移為反對「港版國安法」立法。

銅鑼灣東角道一帶，昨日中午起有近五百人聚集，他們絕大多數人都表明反對制訂「港版國安法」，擔心新法例會損害香港市民的自由。譚得志亦藉詞舉辦「抗疫健康講座」為由，在附近記利佐治街擺街站，宣傳其政治主張及對「港版國安法」的憂慮，未幾防暴警員上前要求他解散街站，並以「組織未經批准非法集結」罪名將其帶走。

之後現場愈來愈多人聚集，不斷有人高呼「五大訴求、缺一不可」及「香港獨立、唯一出路」等口號，又有人揮舞寫上「香港獨立」字句的旗幟。在場戒備警員則舉起藍旗，並用揚聲器警告現場人士，他們正參與非法集會，要求他們立即解散，但示威者未有理會，更以流水方式朝灣仔方向推進。

示威者其後在銅鑼灣及灣仔之間多條街道與防暴警察展開游擊戰，甚至有數十名示威者竄往告士打道近紅隧港島出入口，但被附近布防的防暴警員發現及截查，多人被帶走，由於該處位置靠近警官會所，未知是否有人欲趁遊行亂局圖謀不軌。

據悉，警方昨出動三千名防暴警察在港島戒備，採取「以快打慢」策略，將示威者群組打散；警方亦出動水炮車和銳武裝甲車在軒尼詩道一帶戒備，水炮車多次向示威者射水。另外，警方亦發射多枚催淚彈和胡椒球彈驅散示威者。香港大學學生會校園電視報道，一名男童被胡椒球槍擊中，背部出現紅腫；另有傳媒報道，一名男子手指受傷。

截至昨晚九時三十分，警方昨日最少拘捕一百八十名示威者，包括中西區區議員葉錦龍及沙田區區議員李志宏，二人涉非法集結被捕，餘下被捕人士則涉及未經批准的集結、非法集結及公眾地方行為不檢等罪行。此外，醫管局表示，截至昨日晚上十一時，共有十人送院，當中一名五十一歲女子情況危殆。據悉，該名女子是南亞裔清潔工人，因心臟病發送院搶救。

政府發言人表示，對於昨日有暴徒非法集結及作出嚴重暴力違法行為，包括有人在現場揮動「港獨」旗幟，公然罔顧香港憲制秩序，損害香港社會整體和長遠利益，對暴徒及港獨分子的行為予以強烈譴責，並支持警方果斷採取執法行動；發言人又補充，顯示港獨和黑暴分子仍然猖獗，印證就國家安全立法的必要性和迫切性。

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