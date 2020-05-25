東方民調：政府低估慘況　議員促發放援助金

香港失業率加劇，連帶失業綜援增幅也創新高，四月失業綜援申請單月急增兩成四，增幅再次超越沙士紀錄。有議員及勞工界均指失業率未能反映實況，質疑港府低估失業嚴重程度，未有了解失業者所需，促請港府發放失業援助金應急，以及創造就業和加強再培訓，協助失業者轉行。

統計處最新資料顯示，今年二月至四月的總就業人數，較一月至三月減少約六萬二千六百人；同期總勞動人口減少約二萬二千四百人，兩者跌幅分別為百分之五點四及百分之三，均屬歷來最大跌幅；失業人數則增加約四萬零三百人；就業不足人數增加約三萬五千八百人。

至於與消費及旅遊相關的行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率急升至百分之九，為超過十五年來高位。建造業情況同樣嚴峻，而大多數其他行業的勞工市場情況亦惡化。

打工仔飯碗不保，連帶失業綜援也急升，社會福利署發表四月份領取綜合社會保障援助（綜援）個案數字，當中因失業而領取綜援的個案高達一萬八千一百六十五宗，單月急升二成四。

○三年沙士期間，失業率最高達百分之八點七，但當時申領失業綜援個案，單月升幅僅個位數，現時失業率百分之五點二，惟三月單月失業綜援增幅已達雙位數，超越沙士水平，四月單月增幅亦再創新高。

議員陸頌雄認為，香港的失業問題愈趨惡化，質疑港府低估失業嚴重程度，批評當局未有就失業情況進行調查，了解失業者所需。疫情打擊各行業生計，預料失業綜援個案會再上升，促港府設立短期失業救濟金，幫助他們渡過難關。有勞工界亦表示，最新失業率仍未能反映全部實況，因部分打工仔正處無薪假的「假就業」狀態，要求港府暫停輸入外勞及加強本地培訓。

一般打工仔搵食艱難，但最新出爐的公務員薪酬趨勢調查指標，則建議全體公務員最少加薪百分之一點六八。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，香港經濟百業蕭條，不少行業倒閉、裁員或凍薪，港府過去一年整體表現不理想，若公務員逆市加薪，未有與市民共度時艱，恐引發更大民憤。