東方民調：經濟復甦成奢望　未領補貼已執笠

疫情重創各行業，香港失業率飆升至十年高位，今年至今已有三十多間旅行社疫市倒閉，不少打工仔憂公司倒閉裁員，失業者愁找不到工作。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者指出，香港遭暴疫輪流夾擊，經濟難復甦，坦言對前景感到悲觀，預料失業率勢必進一步惡化。受訪者又批評港府保就業措施無助振興經濟，津貼只是杯水車薪，又指不少行業未等到補貼已執笠，港府協助市民就業措施亦不足。

政府統計處公布最新失業率為百分之五點二，較對上一次統計急升一個百分點，增幅創卅九年以來新高，失業人數亦突破廿萬人。餐飲服務業更是哀鴻遍野，失業率達百分之十二，遠超於整體水平。一向「樂觀」的港府亦坦言，疫情繼續廣泛影響經濟活動，勞工市場進一步急劇惡化，意味失業率「有排升」。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百七十二名十八歲或以上市民，結果顯示，最新失業率急升至十年高位，六成四受訪者憂慮，勢必進一步惡化；兩成認為應發放失業援助金；一成一促港府增加培訓課程，助失業者轉行。

部分打工仔處於放無薪假的「假就業」狀態，四成六直指，失業率滯後數字未反映現實；兩成四斥港府低估失業情況；一成九批評港府未了解打工仔所需。

疫情廣泛影響經濟活動，禁聚令、停業令持續，相關行業淪重災區，四成一受訪者無奈稱，遭暴疫輪流打擊，經濟難以復甦；兩成九坦言，感到前景悲觀，失業率續升；兩成四恐造成骨牌式結業潮。

領取失業綜援個案飆升，增幅更超越沙士紀錄，三成五受訪者認為，港府應創造更多臨時職位，改善失業率；兩成九擔心，放棄工作的隱性失業者恐會加劇；兩成七轟港府協助市民就業措施不足。

近十八萬公務員每年調薪的重要指標、薪酬趨勢調查結果同時出爐，扣除遞增薪額後，全體公務員料最少加薪百分之一點六八，惟調查在去年四月經濟未變差時開始進行，故有滯後，而最終調薪幅度則交由港府決定。五成一受訪者認為，公務員應凍薪或減薪，與市民共度時艱；一成八稱，若逆市加薪勢惹民怨；一成四直指，表現不值得加薪。

香港首季經濟、就業、旅遊齊錄得史上最大跌幅，對於港府推出多輪保就業措施，三成七受訪者形容是杯水車薪，幫助有限；兩成八無奈說，未等到補貼已執笠；兩成六批評無助振興經濟。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府低估失業情況，預料香港經濟因暴疫持續低迷，港府又未能救經濟、保就業，恐出現骨牌式結業潮，失業率勢必惡化。