賓館轉營變陣　吸本地上班族租床位短睡補眠

訪港旅客大減，過去一年經營賓館虧損的Alex，有苦自己知，不過，他仍努力堅守下去，更期待邀請有興趣的投資者或業主共同經營賓館，甚至開拓海外市場。他的賓館早已引入新經營模式，可分時段租用「睡眠倉」床位，除招待遊客外，更成功吸納上班族租用床位短睡「叉電」，是少數在疫情下不致「零」入住率的賓館，目前港人入住率更由過往的4成增至9成半。

Alex經營「眠舍」(SLEEEP)4年，客群是一些新類型的年輕遊客，如中港兩邊走的企業家、以及撰寫網誌的自由人等，他們未必有指定據點工作，經常穿梭各地，由朝工作到晚，只需要一個可供提供舒適睡眠，又經濟的住宿空間。而香港上班族工作時間長，又或是居住地點偏遠，家居環境狹窄需要有個獨處的空間，都是他們吸納客群。

Alex稱，他們的經營方式與傳統賓館不同，床位可分開至按分鐘、按小時、日租甚至會籍月租等，「疫情價」更低至時租39元。他指最需要睡眠的是高職效人士，「因為忙到無時間瞓覺，需要租床位小睡」，故在疫情下賓館仍有港客入住。

他續指，賓館自行研發軟件，引入雲端管理系統，旅客只需一掃賓館門外的二維碼(QR code)即可自助辦理入住登記手續及獲派床位，並開啟賓館大門。賓館自行研發的睡眠倉亦獲得專利，可調校風速、燈光，以及播放不同音樂。