疫情及社運夾擊　賓館業料增至3成結業

疫情稍為放緩，社會抗爭又重來，有業界指現已有約300間賓館「捱不住」結業，估計在雙重夾擊下，結業賓館料多達540多間，數量增至3成。有賓館商會預期未來旅遊模式將改變，客似雲來的好景難復見，面對困境，希望政府在第2輪紓困措施中「補漏」，向賓館業提供資助，以免出現結業潮外，並鼓勵業界積極求變增值，為重新出發作好準備。

在疫情下於上月才註冊成立的香港旅遊業賓館聯合總會，約有400至500名會員，當中包括賓館持牌人和員工。創會會長兼召集人李嘉龍接受訪問時表示，自去年社會事件及疫情後，訪港旅客人數大減，賓館入住率一落千丈，過去一年賓館經營有血有淚。目前疫情稍為放緩，又擔心社會運動重來，業界眼前面對租金的壓力，業主又多不肯減租，部分賓館東主索性「走佬」，甚至與業主捲入租務糾紛。現已有約300間賓館捱不住結業，料結業的賓館將會增加至3成，約540多間。

李指，政府在首輪紓困措施中，因應賓館房間數目給予業界5萬及8萬港元資助，但有關資助僅可彌償業界在去年社會運動，造成的客量損失，政府的第二輪紓困措施只資助酒店業，在疫後受損的賓館實無受惠，他期望政府能在補漏中再向賓館提供資助。

李明白不少賓館東主在疫情中受苦，但他認為每次有風浪亦為賓館業界進行一次「體檢」，反映了高地價、高租金及太老舊的運作模式都削弱了賓館的競爭力。另外，過去內地自由行為業界帶來得來容易的利潤，但當遊客突然減少時，「個餅縮細了」就即時出現問題，懶散模式經營及不思進取者都會被淘汰。面對未來旅遊模式的改變，業界亦需從傳統的經營模式中作出改革，例如引入科技管理，政府正推出科技券資助，業界可提出申請，提升服務水平，讓遊客在住宿上有新體驗。

該會亦計劃與優質旅遊服務協會商議，如賓館符合某些標準，可發給優質標籤，以便旅客在網上預訂房間時可以識別。此外，該會亦構思集合會員賓館一齊購買第三者保險，料可將保費減低，助業界減輕經營成本，以及考慮與維修管理公司合作提供維修服務等。