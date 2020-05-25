探射燈：設廠鄰近民居　現行法規存灰色地帶

油塘多個住宅及綜合發展項目準備展開，與附近的水泥廠只有一街之隔。

油塘東源街共有兩間混凝土廠，其中一間一街之隔便是剛落成準備入伙的住宅大廈，兩者相隔只約25米，附近更有多個住宅及綜合發展項目展開，提供至少2000伙單位，而約300米外便是鯉魚門一帶的民居。

混凝土廠與30項可引致嚴重污染的工業，同屬環保署《空氣污染管制條例》的「指明工序」，必須申領牌照並接受嚴格的排放管制。規劃署《香港規劃標準與準則》建議，透過選址紓緩指明工序對空氣質素造成的影響，又建議「易生塵埃的土地用途」與包括住宅在內的「易受滋擾的土地用途」需相距100米。

「現行嘅法規存在好大嘅灰色地帶，唔少字眼定義含糊不清。」健康空氣行動行政總裁馮建瑋指，環保署條例列明空氣質素指標目的是為公眾利益而確立，不禁令人質疑商業利益和經濟效益是否包含在內，又是否凌駕於「公眾健康」？而規劃署的準則是「無牙老虎」，不具法律效力。他又指，一般而言，環保署就工程項目進行環評後，鮮有再評估其空氣質素變化，不同負責部門亦會推卸責任，加上現行法例並不完整，長遠須修例堵塞漏洞。

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