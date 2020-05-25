探射燈：業界促起石礦場　減對內地建材依賴

屯門藍地石礦場是本港唯一仍然運作的石礦場，但將於2023年被政府收回。

本港建造業依賴內地生產的原材料和組件，在新冠肺炎肆虐下，內地多間工廠和企業停工，部分道路尚未解封，影響建材的運輸和供應，令本港不少地盤只能維持有限度運作甚至暫時停工；紮鐵、釘板、混凝土工人失業或開工不足情況嚴重。業界希望爭取建立本地的石礦場和預製組件工場，減少對內地的依賴。

本港開埠時有過百個石礦場，自2013年安達臣道石礦場停止運作，仍然運作的石礦場只餘下屯門藍地一個，供應本港約5%的沙石供應，惟上址將於2023年被政府收回。2017年本港建造業使用逾2500萬噸石料，如未有新的石礦場投產，屆時本港所有建築工程所需的石料，便要完全依賴外地進口。

「內地一有事香港就停晒手，今次業界需要反思。」建造業總工會會務顧問周聯僑指，本港逾70%的建築原材料供應來自內地，而沙石和英泥等則有逾60%來自內地。早前新冠肺炎疫情延誤內地建材供港，令多個工程一度停滯，反映本港建造業過分依賴內地原材料供應，情況並不健康。加上廣東省工人薪金漸長，他希望爭取於本港覓地開發石礦場和預製組件工廠，出產本地的原材料，甚至出口到其他國家。

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