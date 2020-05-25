探射燈：混凝土廠卸沙入海　污染成災漁民受害

油塘有混凝土廠的運沙船經常將數以噸計的沙石卸落海，對環境造成破壞。

油塘有混凝土廠的運沙船經常將數以噸計的沙石卸落海，令近岸海床形成多個沙丘，污染水質，又有大型躉船將淤泥夾走，令漁民生計大受影響。涉事廠房又將污水排出大海和馬路，多個雨水渠堵塞，田螺車來往揚起沙塵，馬路更形成一條條「石屎路」。雖然環保署證實已多次檢控，但情況未見改善，地區人士指區內住宅陸續落成，促將嚴重污染工業遷離民居。

油塘一間混凝土廠對出海面，2、3艘大型運輸船停泊卸載建築原料，過程中大量沙石掉落海面；據悉有關情況維持至少半年。香港漁民近岸作業協會主席黎帶喜指，沙石嚴重污染水質，令魚類數目減少，而漁船多使用通海魚艙，駛近時連帶船上的魚獲亦受影響。黎又指，該水域原本有約60艘漁船，近年數目已大減3分之1。

該廠一個連接海面的排水口不時有污水排出，工人清潔廠房地面時經常將陸上的泥沙沖落大海，加上每日由船上跌下的沙石，近岸海床明顯變淺，更堆積成至少3個沙丘。近岸位置有躉船夾走淤泥，為海洋生態帶來二度傷害。

香港大學生物科學學院榮譽助理教授邱倩婷表示，大量沙泥進入海洋定會影響水質，令附近魚類游離該水域。惟海底的海洋生物，若被以噸計的泥沙覆蓋，恐缺氧死亡。而用船隻夾起淤泥，會翻起海底沉積的重金屬和污染物，需要較長時間才能復原生態。

混凝土廠房門口有工人灑水，惟帶有大量泥沙的污水被沖到附近街道，至少5個雨水渠堵塞。運載混凝土的田螺車揚起沙塵，部分跌出混凝土，街上布滿乾涸的混凝土，形成「石屎路」，途人步步為營。

呼吸系統科專科醫生陳嘉榮指對於氣管敏感、有慢性呼吸道疾病或長期病患者，吸入泥塵粒子會導致咳嗽，甚至引發氣管炎等。

觀塘區區議員呂東孩指，雖然該廠曾遭檢控，但罰款後情況未見改善，他又指油塘工業區逐漸轉型，不少住宅項目陸續落成，居民出入之路卻泊滿田螺車，造成交通擠塞、粉塵飄散等問題，去年曾於區議會要求環保署暫停續牌，希望政府盡快為混凝土廠另謀合適土地搬遷。

環保署回覆指，過去3年，該署共接獲37宗有關上述混凝土廠運作的投訴，已進行105次巡查，及作出2次檢控和定罪。最近一次被裁定違反《空氣污染管制條例》，被判罰款1.2萬港元。東網致電有關混凝土廠查詢，惟對方拒絕回應。

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