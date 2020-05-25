網民熱話：走廊棄置巨型雪櫃　櫃門「貼紙」氹街坊善後？

自私住戶在公眾地方棄置雜物不時有發生，但棄置大型電器且奉旨要人清理卻未免太離譜。有網民日前（23日）在網上發貼，指有住戶疑為貪方便，竟在電梯大堂棄置一部巨型雪櫃，櫃門上更貼上一張黃色便條紙，寫明「能用」，似示意有人「啱用」可隨便取走，不過其奉旨行為就惹怒街坊，貼紙反駁，「有用又點，咁大舊嘢自理處理啦！」

從網民「Chong Chan」在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載的照片所見，現場應屬公共屋邨，一部三門銀色雪櫃被人棄置在電梯大堂，旁邊放置兩個大型垃圾桶，牆身則貼有告示，提示住戶將垃圾放入垃圾桶內。但仔細一看，雪櫃門貼上一張黃色便條紙，寫上「能用」，似示意街坊可取走使用。不過有街坊似乎不值物主的自私行為，在便條紙下再貼上一張白紙，上面寫上：「有用又點？咁大舊嘢（雪櫃）自己處理啦，人哋不是義務幫你棄㗎」，文末更語帶不滿說；「請為人着想啊」。發文者大讚該街坊，「字又正，說話又正」。

不少網民直指物主行為「自私」、「無公德心」，建議街坊齊心合力找出物主，再將雪櫃「搬返去佢屋企門口」，自行處理。亦有人認為既然雪櫃運作正常，「點解唔搵回收佬？」更有網民分享類似經驗，「佢哋（鄰居）每次掉傢俬都係半夜，掉喺𨋢口出面嗰個垃圾桶就算。」

網民有話說：

Dick Chu：高質素人

西米：我拎部車，推去賣先

Alison Yan Choi：個雪櫃好慘

De J. Kwa：好合香港人嘅民情

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