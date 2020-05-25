港版國安法：官媒批黎智英窮途末路　籲年輕人勿當炮灰

「港版國安法」引來各界高度關注，內地官媒周一（25日）接連發表評論文章，其中批評壹傳媒黎智英窮途末路，逃跑不成就開起了Twitter帳號，不斷向美國表白，並求對方保護、干預；又斥黎的人生「沒有非賣品」，他鼓動年輕人「殉道」、送死，自己一家七口卻持外國護照，直指為這樣的人當「炮灰」實屬不值。

文章指，黎智英旗下的《蘋果日報》近日頭版號召香港人寫信予美國總統，分明是「一人一信賣香港」，黎本人臉皮厚、賣港求榮不說，還想拉一些香港年輕人一起，繼續充當炮灰、棋子；而香港街頭周日（24日）再次出現非法聚集，少數暴徒肆意破壞，攻擊無辜市民，背後離不開「黎智英們」的操弄。

該文又形容黎是叛國亂港的專家，並精於兩招，分別是挾洋自重甘當走狗及想盡辦法煽動蠱惑。而中央出手啟動涉及香港的國安立法，令「黎智英們」作出狗急跳牆式的舉動，從而可以看出他們害怕了、緊張了，並說明中央的做法搞對了、搞準了；至於他們深感窮途末路欲作最後反抗，無非還是那些套路，中央對內外情況早有預估，這些小兒科招數都是螳臂當車、不自量力。

該文進一步稱，黎認為香港今天的國際地位和繁榮發展都是美國給的，只有美國最在乎香港，然而因修例風波而遭到重創的香港經濟，以及美國在此期間的所做所為，讓愈來愈多香港民眾看清真相，並強調年輕人給這樣的人當炮灰真的不值。

另一篇官媒文章則指出，依法懲治反中亂港勢力，停止「黑暴」、停止「攬炒」，讓經濟社會可以穩定運行，讓廣大市民利益得到保障，是香港各界最大的心聲。文章指制定「港版國安法」，一國兩制的方針、香港實行的資本主義制度、高度自治以及法律制度都不會變；在國家安全得到切實保障的情況下，在港商家可安心經營，投資者可安心投資，市民可安心工作及生活，旅客亦可安心消費，香港必將發展得更好。國家安全立法是驅鬼祛魔的「護身符」、斬黑除暴的「鎮邪劍」，有了它才能依法懲治反中亂港勢力，香港市民心中的東方之珠才能拂去塵埃、再現璀璨。