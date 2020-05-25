人大提請審議港版國安法　栗戰書：一定能完成立法任務

全國兩會周一（25日）繼續於北京舉行。根據議程，十三屆全國人大三次會議舉行代表小組會議，審議民法典草案，及全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制（簡稱：港版國安法）的決定草案。全國人大常委會委員長栗戰書在工作報告中指出，決定提請本次大會審議港版國安法，並相信一定能完成這重要立法任務。

至下午3時，十三屆全國人大三次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取栗戰書關於全國人民代表大會常務委員會工作的報告，聽取最高人民法院院長周強關於最高人民法院工作的報告，以及聽取最高人民檢察院檢察長張軍關於最高人民檢察院工作的報告。

栗戰書在工作報告中指出，為貫徹黨的十九屆四中全會精神，全國人大常委會聽取審議國務院關於香港特別行政區維護國家安全情況的報告後，研究擬訂並審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，決定提請本次大會審議，並相信一定能完成這重要立法任務。

栗戰書強調，在今後一個階段的主要任務中，要堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，完善全國人大常委會對基本法的解釋制度，從國家層面建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制；在對台工作方面，要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅決反對和遏制「台獨」分裂勢力，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。