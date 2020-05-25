港版國安法：陳弘毅指若無特別規定　相關案件由港法院審理

全國人大會議將於本周四(28日)就「港版國安法」作表決，獲審議通過後並納入《基本法》附件三，再透過《基本法》第18條宣布直接在港實施。基本法委員會委員陳弘毅今早(25日)在電台節目表示，相信基本法委員會未必有很大空間就港版國安法表達意見，亦視乎人大常委會的諮詢階段，而基本法18條規定人大常委會將全國性法律放入附件三前，諮詢基本法委員會及特區政府，但人大可以在制訂法律後才諮詢意見。

對於社會關注香港法院對相關案件是否有審理權，他解釋若港版國安法的條文無特別規定，相關違法的案件將由警方等執法部門執法，律政司負責檢控，並由香港法院審理。陳又稱，香港法院審理相關案件時，有解釋法律的權力，惟港版國安法作為全國性法律，人大常委會亦可以作出解釋，同時若該法律違反基本法下的人權保障，將涉及解釋基本法，人大同樣有權解釋基本法。

至於港版國安法下的「顛覆國家政權」，陳認為可以理解為包括地方政府，不止中央政府。若有人批評香港政府、要求官員下台，會否有後果，他稱目前具體條文尚未公布，現時討論是言之尚早，但估計批評或表示強烈不滿不構成「顛覆」，認為顛覆相當於推翻政府，希望條文能夠寫得清晰明確。

陳又指港版國安法與基本法23條有部分重疊，但亦提出新概念，涉及「外國和境外勢力干預特區事務的活動」，相信中央政府是針對反修例運動，認為是外國勢力推動顏色革命。而目前難以估計如何規範相關活動，他估計可能會影響捐款活動、及在港成立的外國社團。

另外，文件提及中央政府將根據需要在香港設立維護國家安全的有關機關，陳預料會設立一個不屬於警隊的部門處理，並會由中央派員到香港執行相關工作，類似外交部駐港特派員公署、中聯辦及解放軍的性質，亦要遵守香港法律，相信「港區國安法」會列明相關規定及權責。