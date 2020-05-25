保就業計劃今起接受申請 有市民到辦事處即場填表

補貼僱主支付員工薪酬的810億港元保就業計劃，今起(25日)開放第一期申請，至下月14日截止。其中3個為計劃而設的辦事處，分別位於觀塘、荃灣及北角亦在今早開放，為市民提供查詢、即場申請等服務。有市民表示，不了解如何填寫表格，特意到辦事處查詢，花約10多分鐘即完成申請，認為計劃有助渡過難關。

東網記者今早到位於觀塘創富中心的辦事處視察，辦事處內設5個服務台，有近10名身穿綠色制服的職員為市民提供查詢服務，首日已有近25人預約服務，職員亦為未有預約的市民提供協助，包括指導如何即場申請計劃。

企業人事部職員潘小姐表示，不了解如何填寫申請表，因而替公司到辦事處查詢，認為辦事處服務有助申請。她透露，公司從事進出口貿易，受新冠肺炎疫情影響，訂單大減令生意受直接打擊。

計劃亦為自僱人士發放一筆過7500港元。從事零售業的自僱人士嚴先生表示，不知道如何申請，因而帶同文件到辦事處並即場申請，花約10多分鐘已完成申請。他指，業界受疫情拖累，生意只及以往20%，工作日數更減至每月只有10天，形容補貼「好過無」，冀疫情盡快過去。