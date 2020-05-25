港版國安法：韓正指立法是針對極少數搞港獨和黑暴者

全國兩會香港代表委員新聞秘書周一（25日）在Facebook專頁，發放主管港澳事務的國務院副總理韓正上周六（23日）接見港區全國政協委員的講話片段。韓正表示，香港有很多深層次的經濟民生問題需要解決，但前提是要有安定的社會環境。從國家層面為香港訂立國安法，針對的是極少數搞港獨和黑暴的人，以維護香港絕大多數人的利益。

韓正在會上表明：「世界上哪有一個國家可以容忍分裂國家的行為？世界上哪有一個國家可以容忍恐怖活動？這是不可想像的。」他指，從國家層面推動香港國安立法，針對的是搞「港獨」、「黑暴」等極少數人，歸根到底懲治是極少數的，維護的是絕大多數香港同胞、市民的生命財產安全、基本權利、自由和切身利益，目的就是這個目的。

韓正認為沒有安定的社會環境，很多問題就提不上議事日程，就沒有辦法在社會進行共同討論，形成共識，國安立法就是為了維護香港社會的安定團結、社會穩定。有了這個前提，香港很多的一些經濟和民生深層次問題，一定要從全局的、長遠的、遠近結合的角度去提出解決方案，而且要回應香港社會和市民的關切，中央政府會全力以赴地支持特區政府。