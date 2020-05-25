港版國安法：不容香港成顛覆國家基地　港府斥外國政客偽善

「港版國安法」備受國際社會關注，美國白宮國家安全顧問奧布賴恩昨(24日)警告一旦落實執行，華府很可能無法證明香港維持高度自治，美方到時將對香港及中國實施制裁。港府發言人今早(25日)發聲明回應，指每個國家都有權維護其國家安全和主權，亦是其職責所在，如有人認為對香港擁有主權的中國，無權在香港立法保障國家安全，顯然是持雙重標準和偽善的表現。

發言人指出，即使是《公民權利和政治權利國際公約》，亦訂明有關權利和自由的國際公約不可損害國家安全。港府認為，大部分政客和政治評論員的批評和意見，都只是危言聳聽的揣測和暗諷，罔顧香港是中國不可分離的一部分的憲制事實，強調香港絕不能成為顛覆活動或意圖破壞國家穩定的組織的基地，並重申「港版國安法」只會針對分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為，及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。

發言人提到，社會受暴力示威和混亂狀態困擾已接近一年，而示威者近日又再次走上街頭肆意搗亂，已對香港經濟和社會穩定構成重大影響，認為作為國家最高權力機關的全國人民代表大會，為建立健全香港而制訂維護國家安全的法律制度和執行機制，實為香港帶來福祉。

聲明又指，「港版國安法」不會影響港人依法享有的各項權利和自由，也不會影響香港司法機關行使獨立的司法權和終審權。香港仍然享有法治，繼續是開放自由和好客的國際都會。《基本法》訂明的高度自治、「港人治港」方針維持不變。在獨一無二、行之有效的「一國兩制」下，香港這國際都會的長期穩定和繁榮將進一步獲得保證。