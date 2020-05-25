無父無母青年為發洩情緒　港鐵商場縱火候懲

自小遭父母拋棄的19歲青年，自立外出生活後卻淪落街頭，去年與女朋友吵架後，又未能適時找到社工傾訴，竟走到港鐵坑口站上蓋商場內的男廁廁格內縱火發洩。青年事後被捕，今（25日）於區院承認一項縱火罪，還押至6月12日量刑，期間待索閱其精神、心理、勞教中心及教導所報告。

被告梁紹英，律師求情指他在台灣出生，其母於年幼時便拋棄了他，其父則在他約12歲時帶他來港，交由他的祖母照顧，後來他更要到少年院舍居住。

被告自立生活後，曾任職侍應及跟車工人，其後卻淪落街頭。被告於事發前因與女朋友吵架，認為女友令他失望，他當時需要輔導，到將軍澳欲找社工不果，在未能處理情緒下才會犯案。律師又指事件中幸無人受傷，且財物損失亦屬輕微，希望法庭輕判。

案情指去年9月20日早上，港鐵坑口站上蓋連理街商場清潔工在清潔一樓男廁期間，發現一廁格冒煙，並見被告從該廁格走出來。清潔工後發現廁格的消毒液機上有紙巾正燃燒，遂將火撲熄，但總值211港元的一卷紙巾及消毒液機已告損毀。被告其後被捕。